Казань примет Международный турнир по баскетболу «Спортивная столица»

Соревнования посвящены памяти экс-президента Федерации баскетбола Республики Татарстан Геннадия Ветрова.
В турнире примут участие 6 команд юношей и 6 команд девушек (2003 год рождения и младше) из России, Казахстана и Эстонии.
Вход на соревнования свободный.
О турнире
Геннадий Евгеньевич Ветров — выдающийся деятель физической культуры и спорта, внесший значительный вклад в развитие детско-юношеского и студенческого баскетбола в Татарстане.
В 2018 году среди мужских команд победу одержали гости из Казахстана «Барсы-Атырау». В 5 матчах они уступили лишь 1 раз — хозяевам паркета. В женском турнире первое место завоевали курские баскетболистки из команды «Динамо-Фарм», одержавшие победы во всех 5 играх.
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