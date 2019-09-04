Казань примет Международный турнир по баскетболу «Спортивная столица»

Соревнования посвящены памяти экс-президента Федерации баскетбола Республики Татарстан Геннадия Ветрова.

В турнире примут участие 6 команд юношей и 6 команд девушек (2003 год рождения и младше) из России, Казахстана и Эстонии.

Вход на соревнования свободный.

О турнире

Геннадий Евгеньевич Ветров — выдающийся деятель физической культуры и спорта, внесший значительный вклад в развитие детско-юношеского и студенческого баскетбола в Татарстане.

В 2018 году среди мужских команд победу одержали гости из Казахстана «Барсы-Атырау». В 5 матчах они уступили лишь 1 раз — хозяевам паркета. В женском турнире первое место завоевали курские баскетболистки из команды «Динамо-Фарм», одержавшие победы во всех 5 играх.