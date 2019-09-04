В Альметьевске пройдет музыкальный полумарафоном

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По информации Оргкомитета для участия в беговом событии зарегистрировалось более 800 спортсменов в возрасте от 3 до 70 лет. Наиболее высокая конкуренция ожидается в мужской сетке, а вот представительниц прекрасного пола пока меньшинство, спортсменки составляют всего 42% от общего количества зарегистрированных участников. География представленных регионов довольно широка, и включает 17 регионов: Татарстан, Башкортостан, Самарская, Челябинская, Нижегородская, Удмуртская, Оренбургская, Московская и Чувашская области.

Традиционно откроют стартовую программу юные атлеты: в 14:00 состоится старт детского забега TIMERKIDS. Затем в 14:30 на бесплатную дистанцию 3 км выйдут те, кто только приобщается к беговой культуре. А любители, профессионалы и многочисленные поклонники одного из самых известных видов спорта стартуют уже в 15:10, они преодолеют дистанции в 10 и 21,1 километр. Победители будут определены как в абсолютном зачете, так и по возрастным категориям.

Зарегистрироваться для участия и получить дополнительную информацию о расписании, особенностях и формате турнира можно на официальном сайте серии спортивных соревнований TIMERMAN www.timerman.org

Расписание

6 сентября (Альметьевск, ДК «Нефтьче»)

15:00-20:00 – Время работы спортивной выставки, регистрация новых участников и выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам.

7 сентября (Альметьевск, ДК «Нефтьче»)

10:00 – Начало работы раздевалок и камер хранения, выдача стартовых пакетов

зарегистрированным участникам.

13:00 – Старт Кросса Республики Татарстан.

14:00 – Старт детского забега TIMERKIDS.

14:20 – Открытие стартовой зоны для участников 3 км.

14:30 – Старт гонки на 3 км.

14:55 – Закрытие финиша на 3 км.

15:00 – Открытие стартовой зоны для участников 10 км, 21.1 км.

15:10 – Старт забега на дистанции 21,1 км, 10 км

16:00 – Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на дистанции 10 км.

16:30 – Закрытие финиша на 10 км.

16:45 – Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на дистанции 21,1 км.

16:45-18:00 – Награждение по возрастным категориям (в зависимости от времени

закрытия финиша).

18:10 – Закрытие финиша.