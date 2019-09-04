В Альметьевске пройдет музыкальный полумарафон

По информации Оргкомитета для участия в беговом событии зарегистрировалось более 800 спортсменов в возрасте от 3 до 70 лет. Наиболее высокая конкуренция ожидается в мужской сетке, а вот представительниц прекрасного пола пока меньшинство, спортсменки составляют всего 42% от общего количества зарегистрированных участников. География представленных регионов довольно широка, и включает 17 регионов: Татарстан, Башкортостан, Самарская, Челябинская, Нижегородская, Удмуртская, Оренбургская, Московская и Чувашская области.
Традиционно откроют стартовую программу юные атлеты: в 14:00 состоится старт детского забега TIMERKIDS. Затем в 14:30 на бесплатную дистанцию 3 км выйдут те, кто только приобщается к беговой культуре. А любители, профессионалы и многочисленные поклонники одного из самых известных видов спорта стартуют уже в 15:10, они преодолеют дистанции в 10 и 21,1 километр. Победители будут определены как в абсолютном зачете, так и по возрастным категориям.
Зарегистрироваться для участия и получить дополнительную информацию о расписании, особенностях и формате турнира можно на официальном сайте серии спортивных соревнований TIMERMAN www.timerman.org
Расписание
6 сентября (Альметьевск, ДК «Нефтьче»)
15:00-20:00 – Время работы спортивной выставки, регистрация новых участников и выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам.
7 сентября (Альметьевск, ДК «Нефтьче»)
10:00 – Начало работы раздевалок и камер хранения, выдача стартовых пакетов
зарегистрированным участникам.
13:00 – Старт Кросса Республики Татарстан.
14:00 – Старт детского забега TIMERKIDS.
14:20 – Открытие стартовой зоны для участников 3 км.
14:30 – Старт гонки на 3 км.
14:55 – Закрытие финиша на 3 км.
15:00 – Открытие стартовой зоны для участников 10 км, 21.1 км.
15:10 – Старт забега на дистанции 21,1 км, 10 км
16:00 – Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на дистанции 10 км.
16:30 – Закрытие финиша на 10 км.
16:45 – Награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на дистанции 21,1 км.
16:45-18:00 – Награждение по возрастным категориям (в зависимости от времени
закрытия финиша).
18:10 – Закрытие финиша.