Воспитанник ФК «Рубин» побывал на встрече с тренером сборной России Станиславом Черчесовым

Чтобы попасть на базу сборной России и встретиться с главным тренером Станиславом Черчесовым, футболистам ЮФЛ необходимо было первым выполнить одно из условий:

• забить первый гол в истории турнира;

• забить со штрафного;

• забить головой;

• оформить дубль, хет-трик или покер;

• забить пенальти;

• отразить пенальти;

• сыграть «на ноль».

Накануне игроки ЮФЛ Александр Алексеев («Спартак»), Владислав Галкин («Динамо»), Никита Попкович (ЦСКА) и Денис Сабусов («Рубин»), выигравшие челлендж от Сборной России провели день на базе в Новогорске. Юноши пообщались со Станиславом Черчесовым и футболистами национальной команды.

Юношеская футбольная Лига (ЮФЛ)— это проект по реформированию системы юношеских соревнований в России, новое решение для системы подготовки резерва.

ЮФЛ объединяет в одной лиге футболистов разного возраста, помогая им в развитии в молодёжном, а затем и в профессиональном футболе.

Генеральным партнёром лиги стал ПАО «Газпром» - компания, которая активно поддерживает развитие спорта.

В первом сезоне выступают команды 12 академий, состоящие в основном из игроков 2002 года рождения. Участники лиги выбраны экспертами РФС на основании сводного рейтинга футбольных школ, с учетом результатов, достигнутых в финальных турнирах юношеского первенства России, а также представительства в сборных России.

ЮФЛ будет открытой и объединит в себе команды из разных регионов России. За первый трофей поборются московские «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Чертаново» и «Строгино», «Зенит» и СШОР «Зенит» из Санкт-Петербурга, «Краснодар», казанский «Рубин», подмосковный «Мастер-Сатурн» и «Академия Коноплева» из Самарской области.

ЮФЛ станет для футболистов первым шагом в большом футболе. Юношеская лига — это новая футбольная реальность для тех, кто хочет быть первым и не таким как все, кто готов биться за район, город, выкладываться до конца!