В Зеленодольске пройдет VII марафон памяти Михаила Шорина

В 2019 году профессиональным спортсменам и любителям бега будет предоставлено на выбор четыре дистанции: 2 км, 10 км, 20 км и марафонский забег на 42 км 195 м. Общий призовой фонд Зеленодольского марафона составляет 374 000 рублей.
Соревнования пройдут в следующих группах:
Все желающие
1 группа – 2 км;
Возрастные категории: до 34 лет, 35-49 лет, 50 лет и старше
2 группа – дистанция 10 км;
3 группа – дистанция 20 км;
4 группа – дистанция 42 км 195 м.
Участники до 18 лет на дистанцию 42 км 195 м не допускаются.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 17:00 6 сентября на сайте http://www.sport-zd.ru/sor1 или по телефону 8 (84371) 4-67-93.
Расписание стартов
Парад открытия – 9:00
42 км 195 м – 9:15
2 км – 10:00
10 км и 20 км – 10:30
Михаил Петрович Шорин родился в 1921 году. В 19 лет был призван в ряды Советской армии. Был награжден боевыми орденами и медалями. В 26 лет Михаил Петрович стал инвалидом. Здесь и проявились его характер и сила воли. Михаил Петрович стал тренироваться, вскоре надобность в костылях отпала. Здоровье восстановилось. Для жителей Зеленодольска Михаил Петрович является символом мужественности, отваги и неугасаемой воли к победе.
Медведев – в четвертьфинале в Нью-Йорке. И там его ждет не Джокович Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». 02.09.2019 09:00 Теннис Мысин Николай «Матрица» и «Витязь» подерутся в Англии «Советский спорт» о большом боксерском вечере, который пройдет в Великобритании. 30.08.2019 22:12 Бокс Усачев Владислав Главное, чтобы шотландцы не напились. Представляем соперника сборной России Представляем ближайшего соперника россиян, которого наша сборная - даже с учетом советских времен - побеждала только в товарищеских матчах. 06.09.2019 10:07 Футбол Зибрак Артем Медведев показал средний палец трибунам. А после – обыграл Фелисиано Лопеса Даниил Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В субботу рано утром по московскому времени он победил Фелисиано Лопеса – 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. 31.08.2019 14:26 Теннис Мысин Николай «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Секач испортил премьеру Квартальнову ЦСКА одержал волевую домашнюю победу над «Ак Барсом». 03.09.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. 19.07.2019 10:30 Фигурное катание Волохов Юрий, Ишмеева Неля На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Туктамышева учит четверной и помогает Лазукину с акселем В преддверии нового сезона подопечные Алексея Мишина показали свои новые программы. 23.08.2019 18:52 Фигурное катание Татьянин Михаил Спартак Гогниев: Больше всего в Осетии хотели попасть на ЦСКА На этой неделе была сформирована сетка Кубка России. 06.09.2019 13:26 Футбол Артамонов Антон