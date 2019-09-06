В Зеленодольске пройдет VII марафон памяти Михаила Шорина

В 2019 году профессиональным спортсменам и любителям бега будет предоставлено на выбор четыре дистанции: 2 км, 10 км, 20 км и марафонский забег на 42 км 195 м. Общий призовой фонд Зеленодольского марафона составляет 374 000 рублей.

Соревнования пройдут в следующих группах:

Все желающие

1 группа – 2 км;

Возрастные категории: до 34 лет, 35-49 лет, 50 лет и старше

2 группа – дистанция 10 км;

3 группа – дистанция 20 км;

4 группа – дистанция 42 км 195 м.

Участники до 18 лет на дистанцию 42 км 195 м не допускаются.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 17:00 6 сентября на сайте http://www.sport-zd.ru/sor1 или по телефону 8 (84371) 4-67-93.

Расписание стартов

Парад открытия – 9:00

42 км 195 м – 9:15

2 км – 10:00

10 км и 20 км – 10:30

Михаил Петрович Шорин родился в 1921 году. В 19 лет был призван в ряды Советской армии. Был награжден боевыми орденами и медалями. В 26 лет Михаил Петрович стал инвалидом. Здесь и проявились его характер и сила воли. Михаил Петрович стал тренироваться, вскоре надобность в костылях отпала. Здоровье восстановилось. Для жителей Зеленодольска Михаил Петрович является символом мужественности, отваги и неугасаемой воли к победе.