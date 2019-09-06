В Зеленодольске прошел «Марафон здоровья»

Так, в спортивном комплексе «Авангард» состоялся турнир по волейболу между местными командами, а на площади перед Центром культуры, искусства и народного творчества имени Горького учащиеся спортивных школ города провели мастер-классы и показательные выступления.
Помимо соревновательной части в ходе спортивного праздника гостям была предложена насыщенная развлекательная программа с выставкой автомобиля «КАМАЗ», 3D-фотозоной, работой аниматоров, интерактивами и выступлениями местных творческих коллективов.
Также в этот день заместитель министра спорта РТ Айрат Ахмеров провел встречу со спортивной общественностью города, в рамках которой пообщался и ответил на актуальные вопросы представителей спортивных школ района.
Соревнования спортивного праздника завершились награждением победителей и призеров.
Проект «Марафон Здоровья» проводится в муниципальных образованиях Республики Татарстан. В рамках реализации проекта в городах и районах республики на регулярной основе проводятся спортивные мероприятия, соревнования и фестивали. Цель «Марафона здоровья» - популяризация спорта среди населения и привлечение, приобщение жителей к ведению здорового образа жизни.
Боли вопреки. Медведев вышел в третий круг, несмотря на серьезные проблемы с ногой Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг US Open, победив боливийца Хьюго Дельена. При этом пятая ракетка мира последние полтора сета боролся не столько с соперником, сколько с сильными судорогами. 30.08.2019 00:12 Теннис Мысин Николай Смерть вместо бесчестья! Открытое письмо Отарика Хабибу Отар Кушанашвили обращается к чемпиону UFC в легком весе в преддверии поединка против американца Дастина Порье. 04.09.2019 13:15 ММА Кушанашвили Отар «Матрица» и «Витязь» подерутся в Англии «Советский спорт» о большом боксерском вечере, который пройдет в Великобритании. 30.08.2019 22:12 Бокс Усачев Владислав Бой продолжают одни мужики. Из россиян на US Open остались только Рублев и Медведев Открытый чемпионат США покинули все российские девушки, стартовавшие в женском одиночном разряде. В третий раунд турнира пробились лишь двое мужчин – Андрей Рублев и Даниил Медведев. 30.08.2019 15:32 Теннис Мысин Николай Уничтожение «Йокерита», мощный старт от Заварухина. Как прошел день в КХЛ «Советский спорт» рассказывает о матчах дня. 05.09.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота. 01.09.2019 13:40 Фигурное катание Тигай Лев Евгений Гончаров: После боя с Тони Джонсом буду следить за его карьерой в дальнейшем Российский боец лиги ACA Евгений Гончаров в бою-реванше, прошедшем на турнире ACA 97 в Краснодаре, победил американца Тони Джонсона по прозвищу «Халк». 05.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Серена опять разгромила Шарапову. Теперь Мария покинет топ-100 рейтинга Главный матч первого дня, да и всей первой недели US Open, продлился чуть менее часа. 27.08.2019 06:58 Теннис Мысин Николай «Перестаньте петь Хабибу дифирамбы». Олег Тактаров предостерегает Остаются считанные дни до боя 7 сентября Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье за титул чемпиона мира в легком весе. Своими ожиданиями от боя поделился многократный чемпион по смешанным единоборствам и известный актер Олег Тактаров. 04.09.2019 12:30 ММА Августин Александр