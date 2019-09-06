В Зеленодольске прошел «Марафон здоровья»

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Так, в спортивном комплексе «Авангард» состоялся турнир по волейболу между местными командами, а на площади перед Центром культуры, искусства и народного творчества имени Горького учащиеся спортивных школ города провели мастер-классы и показательные выступления.

Помимо соревновательной части в ходе спортивного праздника гостям была предложена насыщенная развлекательная программа с выставкой автомобиля «КАМАЗ», 3D-фотозоной, работой аниматоров, интерактивами и выступлениями местных творческих коллективов.

Также в этот день заместитель министра спорта РТ Айрат Ахмеров провел встречу со спортивной общественностью города, в рамках которой пообщался и ответил на актуальные вопросы представителей спортивных школ района.

Соревнования спортивного праздника завершились награждением победителей и призеров.

Проект «Марафон Здоровья» проводится в муниципальных образованиях Республики Татарстан. В рамках реализации проекта в городах и районах республики на регулярной основе проводятся спортивные мероприятия, соревнования и фестивали. Цель «Марафона здоровья» - популяризация спорта среди населения и привлечение, приобщение жителей к ведению здорового образа жизни.