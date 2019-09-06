Ведущие спортсмены с инвалидностью республики провели мастер-класс в Кировском парке

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Перед началом мастер-класса основатель проекта «Город 2.0» Виталий Гутич поблагодарил всех собравшихся и участников мероприятия. Затем коллектив «Workout_skt» под руководством Владислава Семина продемонстрировал несколько зрелищных акробатических элементов.

Вслед за ребятами выступили ведущие спортсмены Республики Коми по адаптивным видам спорта, продемонстрировав свои навыки силовой гимнастики.

Иван Голубков исполнил несколько упражнений на двойных брусьях. Паралимпийская чемпионка Мария Иовлева показала свою коронную стойку на руках. Александр Торопов выполнил несколько элементов на турнике. За Александром попробовать свои силы на данном снаряде решили его коллеги-легкоатлеты Виталий Торопов и Илья Штанько.

Также мастер-класс посетил Михаил Габов. Молодой человек регулярно занимается спортом, а также является участником различных республиканских соревнований и спортивных мероприятий города. Ему одному из первых удалось испытать возможности комплекса на его открытии 11 августа.

«Преимуществом данного комплекса является его инклюзивный характер: здесь могут заниматься люди разных возрастов и физических возможностей, в том числе люди с инвалидностью. Это ещё один шаг на пути к равным возможностям» - отметили в ГБУ РК «Спортцентр инвалидов».

Проекты «Спорт – норма жизни» и «Доступный спорт для всех» в очередной раз подчеркивают актуальность данных мероприятий.

«Создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения способствуют увеличению численности занимающихся спортом, что в свою очередь благоприятно влияет на развитие физкультуры в целом. В том числе и адаптивного спорта», - рассказал пресс-службе минспорта Коми директор ГБУ РК «Спортцентр инвалидов» Олег Горбулин.