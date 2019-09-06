Казань примет ХVIII традиционный международный турнир по футболу среди команд ветеранов

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Соревнования посвящены памяти легендарного полузащитника казанского «Рубина», киевского «Динамо» и сборной СССР Виктора Колотова.

В турнире примут участие сборные команды России, Беларуси, Зеленодольска, Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Чистополя, а также футбольный клуб «Рубин».

Помимо футбольных матчей в ходе мероприятия состоятся также два мастер-класса игроков сборных России и Беларуси для детей 2010 года рождения.

Расписание

13 сентября

14:00 – 14:45 – мастер класс;

15:00 – открытие турнира;

15:30 – 16:05 – 1 тур;

16:15 – 16:50 – 2 тур;

17:00 – 17:35 – 3 тур;

14 сентября

8:00 – 11:00 – поездка в Зеленодольск;

11:00 – 11:45 – мастер класс;

12:00 – 12:35 – 4 тур;

12:45 – 13:20 – 5 тур.