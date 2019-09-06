Нижнекамск вновь принял XXV отраслевую Спартакиаду Росхимпрофсоюза на 400 человек

Крупнейшие старты отрасли проводили в оздоровительных лагерях «Олимпиец», «Юность» и в спортзале «Факел». Посвятили их в этот раз 90-летию Николая Лемаева.

На соревнования собралось около 400 человек – 9 команд из Казани, Нижнекамска и Менделеевска.

В программу соревнований входило 6 видов состязаний: легкоатлетическая эстафета, перетягивание каната, футбол, волейбол (мужской и женский), шахматы и настольный теннис.

Победители Спратакиады:

1 место – ПАО «Нижнекамскнефтехим»

2 место – АО «Аммоний»

3 место – ПАО «Казаньоргсинтез»