В чемпионате России по аквабайку в Казани примут участие более 60 спортсменов

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Соревнования подведут итоги российского сезона и станут проверкой готовности спортсменов к предстоящим международным выступлениям.

В преддверии чемпионата, 6 сентября, на площадке информационного агентства «Татар-информ» состоялась пресс-конференция, посвященная старту соревнований. В общении с журналистами приняли участие заместитель министра спорта Республики Татарстан Айрат Ахмеров, председатель оргкомитета чемпионата России по аквабайку Андрей Краснов и генеральный секретарь Федерации водно-моторного спорта РФ Пётр Пылаев.

С приветственным словом выступил Айрат Ахмеров:

«Впервые чемпионат России по аквабайку пройдет в Казани. В соревнованиях примут участие более 60 спортсменов из 16 регионов страны. Программа насыщенная: будет фристайл, слалом, кольцевые гонки. Для жителей города соревнования, наверняка, станут большим праздником. Впервые второй уикенд подряд мы проводим соревнования по водно-моторным видам спорта. В прошлые выходные прошел этап Кубка мира по мотосерфингу.

Помимо основной программы соревнований, 7 сентября жителей и гостей города ждет развлекательная программа на площадке около театра Камала. Всех ждем в гости. Вход свободный», - сообщил заместитель министра спорта РТ.

Пётр Пылаев в свою очередь отметил высокий уровень подготовки к чемпионату в Казани:

«Хочу в первую очередь поблагодарить Правительство, Президента, Министерство спорта Татарстана за очень хорошую подготовку соревнований. Могу ответственно заявить, что все необходимые мероприятия проходят на уровне чемпионатов Европы, чемпионатов мира».

Генеральный секретарь Федерации водно-моторного спорта РФ также добавил:

«С удовольствием хочу отметить, что в Казани будет демонстрационный заезд детского фристайла. Мы первые в мире продвигаем эту дисциплину. Она прошла предварительное согласование в Министерстве спорта России.

Слово «впервые» – хорошее слово для чемпионата в Казани. Впервые при поддержке Министерства спорта мы организуем полную прямую трансляцию соревнований. Её можно будет наблюдать не только в интернете, но и в спутниковой сети «Триколор ТВ» и через приложение «Триколор Онлайн ТВ».

Отметим, что в рамках чемпионата Казань посетят ведущие российские спортсмены со всех регионов России, где достойно представлен аквабайк. В первую очередь, это регионы, где находятся артерии крупных рек и водохранилищ, а также протяженное российское побережье морей: Балтийского, Северного, Чёрного.

Имена российских аквабайкеров уже хорошо знают за пределами страны. В дисциплине «фристайл» (демонстрация трюков) российская команда – одна из сильнейших в мире. В Казани выступят Сергей Чемезов (Москва), идущий третьим по итогам двух этапов на текущем чемпионате мира; Арсений Матанцев (Москва), обладатель Кубка России этого года и лидер текущего российского рейтинга; Александр Курамшин (Казань), который сохраняет промежуточную вторую позицию на чемпионате Европы-2019.

На чемпионате России в Казани также будут проведены заезды в двух скоростных дисциплинах: «кольцевые гонки» (гонки с общим стартом) и «слалом» (заезд на время с участием двух спортсменов). В заездах участвуют два типа аквабайка: Runabout – сидячий водный мотоцикл и Ski division – водный мотоцикл без сиденья. Здесь среди участников также есть спортсмены, заявившие о себе на международной арене: в 2017 году на пьедестал чемпионата Европы поднялись петербуржцы Дмитрий Цуков (первое место) и Александр Кабатов (третье).

В общей сложности будет разыграно 13 комплектов медалей.

Соревнования пройдут в акватории озера Нижний Кабан. Здесь уже не раз проводились масштабные спортивные мероприятия. Среди наиболее знаковых – этап чемпионата мира в водно-моторном классе «Формула-1» в 2011 году, этап «Национальной парусной лиги», крупнейшего всероссийского парусного проекта, в 2019 году. Площадка оптимальна для проведения соревнований самого высокого уровня в разных видах водного спорта: широкая акватория позволяет выставить интересную и комфортную для спортсменов дистанцию, а с благоустроенной набережной за соревнованиями удобно наблюдать зрителям.

Помимо спортивной части для жителей города и гостей чемпионата России предусмотрена обширная развлекательная программа.

В субботу, 7 сентября на площади Габдуллы Тукая состоится торжественная церемония награждения победителей соревнований в дисциплине «фристайл», которую продолжит концертная программа. Хедлайнеры вечера – известные московские диджеи DJ Fenix и DJ Sebastian, также на сцене выступит кавер-группа из Казани Doratti.

Кульминацией вечера станет уникальное ночное фристайл-шоу «Космическая Одиссея». Это настоящий театр на воде с участием сильнейших российских спортсменов в гидрофлае. В неоновых огнях и под музыкальное сопровождение спортсмены продемонстрируют свои маневренность, технику владения телом и артистичность. Начало мероприятия в 19:00.