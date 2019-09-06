Регбийный клуб «Стрела» примет «Кубань-2» в Казани

Казанский клуб проведет матч против команды «Кубань-2». Первый матч стадии четвертьфинала прошел неделей ранее, 31 августа в Краснодаре, в нем «Стрела» одержала победу со счетом 55:22.

Ранее «Стрела» успешно провела групповой этап чемпионата Высшей лиги по регби, который прошел с 2 июня по 7 июля – казанская команда не потерпела ни одного поражения за 6 матчей.

7 сентября на «Тулпаре» в перерыве матча мужских команд также состоится награждение женского регбийного клуба «Зилант» по случаю его успешного выступления на 3-м туре Федеральной регбийной лиги по регби-7 среди женщин.

На соревнованиях, которые прошли с 31 августа по 1 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Кировец», татарстанский коллектив занял третье место. Для «Зиланта» – команды, образованной в феврале 2019 года – подобный результат в дебютный сезон является серьезным достижением, в связи с чем было принято решение провести их награждение перед местными болельщиками.

Для всех болельщиков и зрителей субботнего матча предусмотрена развлекательная программа, работа аниматора для детей, а также фудкорт. Вход для зрителей свободный.