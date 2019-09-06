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06 сентября 2019 15:42Омская область

Определились победители международных соревнований «Grand Prix of Omsk»

Престижный турнир завершился под сводами Омского велотрека.

Соревнования «Grand Prix of Omsk» прошли в Омске уже 5-й раз. Но в этом году их статус стал более высоким. В погоне за очками, необходимыми для участия в Кубках мира, а также в рамках подготовки к стартам самого высокого уровня, на берега Иртыша прибыли велогонщики с мировыми именами. Среди них призер двух олимпиад Ольга Забелинская, ныне выступающая за команду Узбекистана, гонщики сборной России, мастера спорта международного класса Александр Васюхно, Артур Ершов, Максим Пискунов, Павел Перчук, Наталья Антонова и Екатерина Роговая, а также ведущие спортсмены из Китая, Гонконга, Узбекистана и Казахстана.

– Соревнования в Омске стали категорией выше, «Grand Prix of Omsk» зарегистрирован в международном союзе велосипедистов как турнир второй категории, – говорил на открытии стартов президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов. – Это означает, что здесь спортсмены могут зарабатывать рейтинговые очки, чтобы сборные стран имели возможность попадать сначала на Кубки мира, а затем начинали зарабатывать баллы и для олимпийских квот. Так что в этом году значимость турнира очень возросла.

В первый день «Гран-при Омска», 5 сентября, на треке прошли соревнования в спринте и омниуме. В мужском спринте победу одержал Павел Воржев (Казахстан), второе место занял его соотечественник Андрей Чугай, а третьим стал Никита Шуршин из Москвы.

– Конечно, любая победа – это замечательно! – не скрывал радости Павел Воржев. – Мы приехали сюда, чтобы еще раз проверить силы перед чемпионатом Азии. И видим, что динамика положительная, все идет по плану. Мы с Андреем перед стартом шутили: поедем, как на чемпионате Казахстана. Ведь там мы тоже оба были в финале. Я тогда тоже выиграл. Но признаю, что сегодня это было сделать сложнее. На этот раз у него поучилось один заезд у меня выиграть. Но все-таки победу я ему не отдал.

В женском спринте победу одержала Наталья Антонова, второй стала Анастасия Сухарева, а третье место досталось Елизавете Сухаревой. Все три спортсменки представляют команду Санкт-Петербурга.

Среди юниоров первенствовал Темирхан Сиазбеков, вторым был Александр Сафаров (оба – Казахстан), а замкнул тройку призеров представитель тульской команды Валерий Майоров.⠀

По результатам омниума чемпионский титул достался Артуру Ершову из Тульской области. «Серебро» взял казахстанец Артем Захаров, который лишь на одно очко опередил бронзового призера – омича Виктора Подойникова.

– Гонки сегодня сложились неплохо, – поделился Виктор Подойников. – Лишь в концовке немного не хватило – одно очко проиграл второму месту. Обидно, конечно, но такому сопернику проиграть не стыдно. Я очень рад быть участником этих соревнований. Здесь можно погоняться с сильными спортсменами, тем более в омнимуме – моей профильной дисциплине.

Первой среди женщин стала Цзе Вин Ли из Гонконга со 190 очками. Второй результат показала китаянка Сяофэй Ван (Китай), а третьей оказалась представительница Казахстана Рината Султанова. Ольгв Забелинская в этой гонке стала четвертой.

– Нашей целью здесь было заработать дополнительные очки для мирового кубка, ведь он будет проходить уже в сентябре, и эти баллы необходимы нашей команде, – отметила участница стартов Лёнг Бо Йи из Гонконга. – Было непросто – россиянки и спортсменки из Казахстана очень сильны. Но мы со своей задачей справились. И могу сказать, что соревнования запомнились нам не только этим. Мне очень понравилось в Омске, здесь приветливые люди и отличный трек!

Сегодня, в заключительный день соревнований, судьи определяли сильнейших в медисоне и кейрине. В кейрине у мужчин лучшим стал Иван Гладышев из столичной команды. Серебряная награда досталась казахстанцу Дмитрию Резанову, а «бронза» – его партнеру по команде Сергею Пономареву. У женщин сильнейшей была петербурженка Анастасия Сухарева. Ольга Гончарова из Тулы заняла вторую ступень, а третье место досталось Екатерине Роговой из Москвы.

В юниорских соревнованиях первенствовали казахстанские гонщики. Первым, как и днем раньше, был Темирхан Сиазбеков, «серебряный» успех повторил Александр Сафаров. Тульчанин Валерий Майоров также поддержал «традицию» и составил им компанию на пьедестале.

В гонке мэдисон у мужчин победу одержали Артур Ершов и Александр Комин. Казахстанская пара Дмитрий Потапенко и Александр Бекенов встали на вторую строчку итогового рейтинга, а третью позицию «застолбили» омичи Николай Денисов и Виктор Подойников. Сяофэй Ван и Джеали Лиу из сборной Китая были непобедимы в женской гонке. Вторыми стали представительницы Гонконга Бо Йи Леунг и Яо Пан. Бронзовые награды завоевали россиянки Дарья Степанова и Александра Гончарова.

Еще одним видом программы соревнований стала гонка с выбыванием. Здесь класс показали омичи. Первым у мужчин стал наш Павел Нечипуренко, вторым – Виктор Подойников, а на третьей позиции расположился самарский велосипедист Степан Григорян. В женской гонке не нашлось равных Александре Гончаровой из Самары. Второе и третье места заняли челябинские спортсменки Анастасия Шарабрина и Валентина Моловствова.

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