1244 спортсмена встретили первые выходные осени музыкальным полумарафоном в Альметьевске

7 сентября жители и гости нефтяной столицы Татарстана традиционно проводили лето Альметьевским музыкальным полумарафоном. На старт четырех дистанций вышли 1244 спортсмена.
Традиционно программу соревнований открыл детский забег TIMERKIDS, где юные участники из разных городов Татарстана преодолели дистанцию в 600 метров. На дистанции в 10 километров Игорь Головин и Олег Сидоров финишировали с результатом 31 минута и 56 секунд, но на доли миллисекунд быстрее оказался Головин. Среди женщин первое место заняла Альбина Бадертдинова (0:39:41).
В мужском забеге на 21,1 км золотой дубль оформил Сергей Яковлев (результат 1:15:46). Второе и третье место завоевали Константин Пермитин и Рустам Агзамов с результатами 01:16:49 и 01:19:34 соответственно.
На высшую ступень пьедестала в женском зачете поднялась Надежда Боброва, ее результат составил 1 час 20 минут и 34 секунды. С разрывом в 2 минуты финишировала Камилла Шамсутдинова, а «бронзу» взяла Ирина Масалха (01:31:49).
Лето 2019 года было богатым на проведение стартов серии спортивных мероприятий TIMERMAN. Уже 6 октября в Казани пройдет заключительное мероприятие сезона – Национальный полумарафон 2019. Участников забега, жителей и гостей спортивной столицы познакомят с татарскими национальными традициями и угостят традиционными «эчпочмаками».
Зарегистрироваться для участия и получить дополнительную информацию о расписании, особенностях и формате турнира можно на официальном сайте серии спортивных соревнований TIMERMAN www.timerman.org
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