В Казани завершился чемпионат по пулевой стрельбе Всероссийского общества «Динамо»

В соревнованиях принимали участие спортсмены из Республики Татарстан, Чувашской Республики, Кировской, Свердловской и Ульяновской областей.

Победители и призеры соревнований

ПП-60 ж

1. Плаксина Надежда, Республика Татарстан

2. Оносова Светлана, Кировская область

3. Сергеева Анастасия, Чувашская Республика

МПП-60 м

1. Хрущев Александр, Свердловская область

2. Елишев Игорь, Свердловская область

3. Демин Арсений, Свердловская область

ВП-60 ж

1. Хуснутдинова Мадина, Республика Татарстан

2. Шалаумова Дарья, Республика Татарстан

3. Хабибуллина Айгуль, Республика Татарстан

ВП-60 м

1. Загрутдинов Адель, Республика Татарстан

2. Исмаилов Руслан, Республика Татарстан

3. Потапов Евгений, Республика Татарстан

ПП-60 м

1. Гайнуллин Тимур, Республика Татарстан

2. Нигматуллин Руслан, Республика Татарстан

3. Скворцов Никита, Свердловская область