В Казани завершился чемпионат по пулевой стрельбе Всероссийского общества «Динамо»

В соревнованиях принимали участие спортсмены из Республики Татарстан, Чувашской Республики, Кировской, Свердловской и Ульяновской областей.
Победители и призеры соревнований
ПП-60 ж
1. Плаксина Надежда, Республика Татарстан
2. Оносова Светлана, Кировская область
3. Сергеева Анастасия, Чувашская Республика
МПП-60 м
1. Хрущев Александр, Свердловская область
2. Елишев Игорь, Свердловская область
3. Демин Арсений, Свердловская область
ВП-60 ж
1. Хуснутдинова Мадина, Республика Татарстан
2. Шалаумова Дарья, Республика Татарстан
3. Хабибуллина Айгуль, Республика Татарстан
ВП-60 м
1. Загрутдинов Адель, Республика Татарстан
2. Исмаилов Руслан, Республика Татарстан
3. Потапов Евгений, Республика Татарстан
ПП-60 м
1. Гайнуллин Тимур, Республика Татарстан
2. Нигматуллин Руслан, Республика Татарстан
3. Скворцов Никита, Свердловская область