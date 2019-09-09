Князева и Саранская выиграли «золото» первенства Европы по стендовой стрельбе

Татарстанские юниорки Полина Князева и Татьяна Саранская (тренер Татьяна Тарадайко) выиграли «золото» в командном турнире первенства Европы 2019 года. Соревнования в эти дни проходят на стрельбище в Лонато (Италия). За победу борются представители 43 стран мира.

Вместе с Полиной Бойко, татарстанские девушки уверенно прошли квалификацию, набрав 314 очков. В полуфинале россиянки показали лучший результат – 60 пораженных мишеней из 75 возможных, благодаря чему и завоевали путевку в «золотой матч».

В финале в упорной борьбе россиянки оказались точнее команды Германии – 59:58.