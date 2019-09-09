В Казани прошло первенство РТ по легкой атлетике в рамках Спартакиады «Здоровье-2019»

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7 сентября состоялись соревнования II этапа первенства Республики Татарстан по легкой атлетике в рамках Спартакиады «Здоровье-2019» среди КФК транспорта и дорожного хозяйства. Соревнования проходили в Казани.

Победителем отрасли стала команда филиала «Татаэронавигация». Второе место заняла команда МУП ПАТП-4. Третье место у команды МУП ПАТП-2.

В беге на дистанции 100 метров среди женщин победителем стала Игошина Милана (МУП ПАТП-4), второе место у Гайнутдиновой Натальи (МУП «Метроэлектротранс»), третье место досталось Поповой Алсу (МУП ПАТП-2).

В беге на дистанции 100 метров среди мужчин победителем стал Хафизов Руслан (МУП ПАТП-4), второе место у Попова Дениса (МУП ПАТП-2), третье место досталось Афанасьеву Александру (Филиал «Татаэронавигация»).

В беге на дистанции 300 метров среди женщин победителем стала Галимханова Ильсия (филиал «Татаэронавигация»), второе место заняла Салимгараева Камила (МУП ПАТП-2), третье место у Колобановой Ляли (МУП «Метроэлектротранс»).

В беге на дистанции 400 метров среди мужчин победителем стал Копыльцов Данил (филиал «Татаэронавигация»), второе место досталось Багаутдинову Тимуру (МУП ПАТП-4), третье место у Гаязова Ленара (МУП ПАТП-2).

По прыжкам в длину с места среди женщин победителем стала Киселева Татьяна (МУП ПАТП-2), второе место у Ахметзяновой Дианы (МУП ПАТП-4), третье место досталось Ломакиной Марианны (Филиал «Татаэронавигация»).

По прыжкам в длину с места среди мужчин победителем стал Измайлов Денис (филиал «Татаэронавигация»), второе место занял Митрофанов Андрей (МУП ПАТП-2), третье место у Шуралева Виталия (МУП ПАТП-4).

В смешанной эстафете 4х100м победителем стала команда филиала «Татаэронавигация», второе место у команды МУП ПАТП-4, третье место заняла команда МУП ПАТП-2.