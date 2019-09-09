Омские гребцы успешно выступили на двух крупных турнирах

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В Краснодаре завершились сразу два турнира по гребле на байдарках и каноэ: чемпионат России и всероссийские соревнования. Смотр опыта и таланта собрал более 200 спортсменов из 20 регионов страны.

Омскую область представляли молодые атлеты Алексей Шикунов, Дмитрий Буянов, Алексей Шишкин и Игорь Печников.

В рамках чемпионата России омичи Дмитрий Буянов и Алексей Шикунов в байдарке-двойке на дистанции 10 км выиграли серебряную медаль. В рамках всероссийских соревнований Дмитрий Буянов завоевал еще две награды. В одиночке он замкнул тройку призеров на 200-метровке, а в двойке взял «бронзу» вместе с Алексеем Шишкиным на дистанции 1000 м.

Еще одну бронзовую медаль выиграл Алексей Шикунов в одиночке на 1000 м.