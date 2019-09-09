Оксана Петунина: Пришла впервые и обязательно сюда вернусь

Решение еженедельно проводить зарядки на «Горном воздухе» было принято еще в начале лета. Организаторы были уверены в том, что это начинание вызовет отклик у горожан. Их ожидания оправдались.

– Видите, футболка насквозь мокрая, – демонстрирует участник зарядки Андрей Карпенко. – Так вот, еще не было такого случая, чтобы я с тренировки ушел сухой. Занимался спортом как любитель, в одиночку, а потом узнал о существовании воскресных зарядок на «Горном воздухе». Посещаю их уже два месяца, пропустил только одну тренировку из-за командировки.

Помимо условных «ветеранов» утренних зарядок, каждое занятие появляются новички. Оксана Петунина в спорте давно, занимается танцами. Прийти на «Горный воздух» и приобщиться к коллективным тренировкам она долгое время не решалась. Присоединилась к ним впервые в воскресенье.

- Посчастливилось сегодня побывать здесь и присоединиться к этой позитивной спортивной команде. Эмоции переполняют, думаю, что обязательно сюда вернусь, – первая тренировка Оксаны Петуниной на «Горном воздухе» явно прошла на позитиве.

Такую атмосферу выстраивает тренер и бессменный руководитель воскресных занятий на свежем воздухе – Андрей Мирошников. Видно, что он действительно работает над программой каждой тренировки. Тому пример, недавно прошедший под его руководством марафон приседаний и отжиманий.

- Впечатления от сегодняшнего занятия самые благоприятные. Потренировались, подышали свежим воздухом, разогрелись на солнышке. Акцент сделали на развитие выносливости больших мышц, ну и немного уделили внимание верхнему плечевому поясу. Занятие состоит из трех частей: сначала интенсивная разминка, затем дается нагрузка при помощи упражнений, сегодня таковыми стали приседания и выпрыгивания, потом идет растяжка участвовавших в работе групп мышц, - приоткрывает дверцу на тренерскую кухню Андрей Мирошников.

Теплое время года, к сожалению, подходит к концу и скоро погода заниматься на «Горном воздухе» не позволит. Однако организаторы не хотят терять инициативную группу на долгое время и поэтому уже сейчас думают о переносе тренировок в спортивный зал.

Напоминаем, что помимо утренних воскресных зарядок на протяжении недели проходит еще целый ряд мероприятий. Утром по понедельникам, средам и пятницам вас на Венской, 5 ждут утренние зарядки. Их поочередно проводят Андрей Мирошников, Сергей Киш и Владислав Шемберг.

По тому же адресу проходят занятия по ОФП и гиревому спорту. Подтянуть форму можно по субботам с 9:30 до 12:00, а потягать гири по средам с 18:30 до 20:30.

Также свою спортивную площадку под физкультурно-спортивные мероприятия отдала средняя школа №3 по адресу Пограничная, 48. Там по субботам идет «Зарядка выходного дня» с (630 до 10:30 с Сергеем Кишем.

Ну а завершать неделю еще раз рекомендуем воскресной тренировкой на «Горном воздухе».