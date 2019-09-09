Полина Мухгалеева выиграла серебро чемпионата мира по гребному слалому

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Спортсменка краевой Академии летних видов спорта Полина Мухгалеева сначала уверенно выиграла квалификацию, пройдя дистанцию за 57,52 секунды, а в финале красноярке удалось показать второй результат. Чемпионкой мира стала Вероника Войтова из Чехии. На третью ступень пьедестала почета поднялась Каролин Тромпетер из Германии.

Добавим, что для Полины это уже вторая медаль чемпионата мира: в 2018 году спортсменка завоевала в этой дисциплине бронзу.