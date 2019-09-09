Омский конькобежец поднялся на пьедестал в Коломне

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Летний Кубок Союза конькобежцев России проходил 7 и 8 сентября на льду конькобежного центра «Коломна». Эти соревнования традиционно открывают спортивный календарь и помогают определить уровень подготовки спортсменов к новому сезону.

В стартах принимали участие более 60-ти конькобежцев из Татарстана, Санкт-Петербурга, Пермского, Забайкальского краев, Челябинской, Московской, Тверской, Мурманской, Костромской, Омской и Иркутской областей.

Наш регион представлял мастер спорта Вадим Сонин. Ему удалось выиграть бронзовую награду в соревнованиях мужчин на дистанции 500 метров. Результат Вадима – 36,71 секунды. Первым стал международник из Костромской области Михаил Казелин (35,95 секунды). «Серебро» завоевал Руслан Рафиков из Московской области (36,53 секунды).