Красноярцы выиграли 14 медалей Всероссийского турнира по греко-римской борьбе

На счету спортсменов Красноярского края 14 медалей: 5 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых. Напомним, что турнир проводится в день рождения Алексея Васильевича Шумакова.

Участником торжественной церемонии открытия стала заместитель министра спорта Красноярского края Лариса Руденко, она поздравила Алексея Васильевича с днем рождения и открыла турнир: «Традиционно этот турнир собирает сильнейших спортсменов со всех регионов нашей страны. Для всех участников это большая честь бороться за призы нашего прославленного земляка. Очень приятно отметить, что сегодня у Алексея Васильевича день рождения! Пользуясь случаем, хочу поздравить вас от себя лично и всех коллег спортивной отрасли. Мы очень рады, что вы продолжаете работать на благо российского и красноярского спорта. Хочется пожелать вам крепкого сибирского здоровья, долголетия и, конечно же, энергии. Академия борьбы воспитала целую плеяду олимпийских чемпионов и призеров. Под руководством талантливейших тренеров здесь улучшают свое мастерство знаменитые спортсмены и те, кто только начинает свой спортивный путь. Желаю всем участникам соревнований брать пример с наших звезд спорта, удачи и достижения поставленных целей».

К поздравлениям присоединилась вице-президент UWW, вице-президент федерации спортивной борьбы России Наталья Ярыгина: «Уважаемый Алексей Васильевич, позвольте от имени президента международной федерации борьбы Ненада Лаловича и от имени президента федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, а также от себя лично поздравить вас с днем рождения! Конечно, от всей души желаю вам здоровья, той энергии, которой вы обладаете и всегда обладали. Турниру дальнейшего процветания. Также хочу пожелать ребятам успеха, побед, чтобы у нас на глазах росло наше олимпийское будущее. Удачи вам всем!»

За награды боролись 123 спортсмена из 11 регионов России – из Алтайского и Красноярского краев, а также Иркутской, Курганской, Омской, Свердловской, Челябинской и Новосибирской областей, Республики Дагестан и Ямало-Ненецкого автономного округа.

От Красноярского края золото соревнований завоевали: Рустам Хучбаров (весовая категория 63 кг), Гавриил Анжиганов (67 кг), Адам Курак (72 кг), Магомед Алиев (87 кг) и Максим Хачатрян (130 кг). Серебряными призерами стали Дмитрий Зайнидинов (77 кг) и Рамазан Алиев (97 кг). Бронзу выиграли Владислав Пустошинский (55 кг), Никита Нарышев (60 кг), Михаил Курак (60 кг), Валентин Кольчиков (72 кг), Алим Кудаев (77 кг), Тимур Чепчигашев (82 кг) и Темирлан Сачинычбек (74 кг).

Также организаторы мероприятия выдвинули несколько дополнительных номинаций для награждения отличившихся спортсменов. Денежные призы от спонсоров получили победители соревнований: Рустам Хучбаров, Адам Курак, Магомед Алиев и Максим Хачатрян. Остальным победителям и призёрам были вручены почетные грамоты, медали, торты, сувенирные пакеты и денежные призы.