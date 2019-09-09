Елена Миронюк завоевала золото первенства Европы по тхэквондо

Во второй день европейского форума обладательницей золотой медали в весовой категории до 53 кг стала студентка челнинского педагогического университета Алена Миронюк. Спортсменку тренирует Сергей Титкин.

Немного не дотянул до призового места Сергей Кирсанов, проигравший в четвертом дополнительном раунде.