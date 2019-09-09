Актаныш примет финал XI сельских игр «Авыл яшьляре»

В нынешнем году Игры проходят под эгидой подготовки к празднованию 100-летию образования Татарской АССР.

В соревнованиях, которые пройдут на базе спортивных объектов Актанышского района, примут участие команды 43-х муниципальных образований республики, а охват участников составит более 1000 человек – трудящихся, проживающих в сельской местности.

Они определят сильнейших в 11 дисциплинах: мас-рестлинг, перетягивание каната, корэш, легкая атлетика, волейбол, настольный теннис, шашки, шахматы, бадминтон, а также состязания профильного характера – соревнования дояров и механизаторов.

Соревнования пройдут в лично-командных зачетах, а по итогам финалов будут определены победители общекомандные зачета среди муниципальных образований, не относящихся к городам республиканского значения, а также муниципальных образований в статусе городского поселения.

Предусмотрены награждения победителей и призеров в личном и командном первенстве в каждом виде спорта.

Торжественная церемония открытия игр состоится 13 сентября в 18:00. В рамках нее также состоится праздничный концерт, на котором будут представлены постановки государственного ансамбля песни и танца «Агидель», и церемония награждения.

Летние сельские спортивные игры в Татарстане проводятся в 3 этапа. На первом этапе организуются массовые соревнования в коллективах физической культуры коллективных сельскохозяйственных предприятий и предприятий всех форм собственности, на втором проходят массовые соревнования в районных центрах среди коллективов физической культуры. По итогам первых двух этапов формируются сборные муниципальных районов, сборные которых определяют между собой сильнейших на финальных соревнованиях.

Соревнования проводятся в Республике Татарстан каждые 2 года начиная с 1998 года – тогда они впервые прошли в Зеленодольске, после чего финалы принимали еще 6 районов республики – Буинск, Чистополь, Елабуга, дважды Мензелинск, Заинск и Мамадыш. Начиная с 2011 года все 43 района республики участвуют в соревнованиях.

Главная цель соревнований – укрепление здоровья, пропаганда физической культуры, спорта и ведения здорового образа жизни среди сельского населения.