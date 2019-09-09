В Красноярске определились победители чемпионата и первенства России по дуатлону

В Красноярске, 7 и 8 сентября, на острове Татышев прошли чемпионат и первенство России по дуатлону.

В Красноярск приехали триатлеты из республик Хакасия, Чувашия, Забайкальского, Краснодарского краев, Ленинградской, Новосибирской, Саратовской, Свердловской, Тюменской, Ярославской, Кемеровской, Томской, Ростовской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Первыми на старт ушли любители и ветераны, во втором старте за победу сражались юноши и девушки, третий старт – гонка элиты (мужчины и женщины).

Юношеский старт запомнился участникам и зрителям фотофинишем, который не выявил обладателя бронзовой медали в группе старших юношей. В итоге на третью ступень пьедестала почета поднялись сразу два атлета Дамир Хабибуллин (Саратовская область) и Данил Авдюшев (Свердловская область).

В гонке элиты в мужском зачете борьба шла до последних сантиметров, а в женском старте спортсменки сдавались одна за другой. Татьяна Башун сошла с дистанции, не поверив, что дотянется до медали, а у Анастасии Полянской открутилась педаль, и она тоже закончила борьбу, когда на ее серебряную позицию никто не претендовал. Чемпионами России 2019 года стали Маргарита Овсянникова (Тюменская область) и Денис Селиверстов (Санкт-Петербург – Ленинградская область).

Во второй день чемпионата и первенства России по дуатлону 31 команда разыграла шесть комплектов наград в эстафете. Калейдоскоп этапов стремительно пронесся перед глазами судей и болельщиков. Победу праздновали дружины: Красноярского края (женщины и юниорки), Санкт-Петербурга (мужчины и юниоры), Краснодарского края (девушки) и сенсационно Забайкальского края (юноши). На трассе были только мастера триатлона, не было любителей и начинающих, но и мастера получали пенальти, искали в транзите свой ряд, волновались и нервничали, чем добавили этой гонке дополнительной зрелищности.

Красноярцы на домашнем чемпионате и первенствах России остались с неплохим медальным уловом: победу среди старших юношей одержал Иван Юшков, серебряные награды завоевали Ирина Секира (до 19 лет) и Дарья Волкова (до 14 лет), бронзовыми призерами стали Андрей Моисеенко (мужчины), Милана Якубчик (до 19 лет), Светлана Чижикова (до 17 лет), Иван Зубов (до 14 лет), а также 38 призовых мест на счету ветеранов и любителей. Чемпионство в эстафетах досталось Татьяне Башун, Светлане Чижиковой и Анастасие Полянской (женщины), Веронике Чернышовой, Дарье Лихверовой и Юлие Силкиной (до 19 лет). Вторые места заняли Андрей Моисеенко, Дмитрий Башун и Никита Калинин (мужчины), Влада Христофорова, Ирина Секира и Милана Якубчик (до 17 лет). Бронзовые медали завоевали Сергей Калинин, Антон Еремеев и Иван Юшков (до 17 лет)