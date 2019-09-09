Определились победители первенства региона по дзюдо

В специализированном спортивном зале СДЮСШОР № 17 прошли соревнования первенства Омской области по дзюдо. Турнир собрал 54 спортсмена в возрасте до 18 лет, которые разыграли медали в 15 весовых категориях. Так, дзюдоисты оспаривали награды в весах до 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, дзюдоистки – до 48, 52, 57, 63, 70 и свыше 70 кг.

В итоге чемпионами турнира стали Егор Бавсун («Витязь», до 46 кг), Эдуард Ваисов («Спартанцы», до 50 кг), Тимур Ваисов («Витязь», до 55 кг), Егор Саблин («Витязь», до 60 кг), Иван Шумский (СДЮСШОР № 19, до 66 кг), Давид Григорян («Витязь», до 73 кг), Давид Чекулаев («Спартанцы», до 81 кг), Михаил Никель («Спартанцы», до 90 кг), Аина Суендыкова (СДЮСШОР № 17, до 48 кг), Ирина Денисова (СДЮСШОР № 19, до 52 кг), Вероника Зинченко (СДЮСШОР № 17, до 57 кг), Дарья Лиходед (СДЮСШОР № 17, до 63 кг), Дарья Казанцева (ДЮСШ им. О. Охрименко, до 70 кг), Мария Васькова (СДЮСШОР № 17, свыше 70 кг).

В финалах они одолели Георгия Зуса (ДЮСШ им. Ю. Крикухи), Данияра Бакишева (ДЮСШ им. О. Охрименко), Вячеслава Маркова («Витязь»), Романа Маркова («Витязь»), Эльдара Хайдарова («Витязь»), Александра Тростникова (СДЮСШОР № 17), Ивана Гололобова («Спартанцы»), Никиту Быканова (СДЮСШОР № 17), Ксению Асташову (СДЮСШОР № 17), Алсу Яншину (СДЮСШОР № 19), Елизавету Тегнеренко (СДЮСШОР № 17), Варвару Смердову (СДЮСШОР № 17), Ксению Тетерину (СДЮСШОР № 17) и Дарью Козаренко (СДЮСШОР № 17).

По итогам турнира победители и призеры в каждой весовой категории были награждены медалями и дипломами Минспорта Омской области.