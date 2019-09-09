Степан Кекин – лучший многоборец России

Соревнования, участниками которых стали сильнейшие многоборцы страны, завершились в минувшие выходные в Адлере. В десятиборье в возрастной группе юниоров (U20) не нашлось равных омичу Степану Кекину. На счету нашего легкоатлета оказалось 7662 очка. Серебряный призер чемпионата Андрей Родников заработал 6968 очков. У обладателя «бронзы» Антона Терещенко в активе оказалось 6920 очков.

– В первый день чемпионата все пошло по плану, – рассказал журналистам Степан Кекин. – В длине мне удалось побить свой личный рекорд. Это было запланировано, я очень хотел прибавить в этом виде программы. Но, честно говоря, получилось взять не все свои очки. 400 и 100 метров мог бежать быстрее. Во второй день копье вообще не пошло. За 1500 метров очень обидно! Буду работать над этим. Нужно тренироваться. В заключительный день стартов «жарко» было в секторе для прыжков с шестом. Я очень долго ждал. Начальная высота была 2,60 или 2,70, я же начинал с 4,50. Первая попытка не удалась, вторая получилась нормально. Но чувствовал нервозность – пересидел – и к тому же была очень сильная жара. Прыгнул 4,80 – результат, я считаю, достойный. Но есть к чему стремиться, конечно.