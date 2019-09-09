Приморцы с поражением опорно-двигательного аппарата стали призерами всероссийских соревнований - Советский спорт
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09 сентября 2019 14:46Приморский край

Приморцы с поражением опорно-двигательного аппарата стали призерами всероссийских соревнований

В соревнованиях, прошедших в Ставрополе, участвовали 58 мастеров ракетки и волана из 16 регионов России.

Александр Акневский из Владивостока завоевал бронзовую медаль во втором этапе Кубка России по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Приморский бадминтонист занял третье место в одиночном мужском разряде (класс WH2). Александр занимается в Центре адаптивного спорта Приморского края под руководством тренера Дарьи Журба.

Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта, таких результатов в бадминтоне приморские спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата еще не добивались.

«Для Александра Акневского это уже третья награда, завоеванная в этапах Кубка России по бадминтону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Две бронзовые медали он выиграл в феврале этого года в первом этапе – в мужском одиночном и парном разрядах. Финальный, третий этап розыгрыша национального Кубка состоится в ноябре в Казани. Победители и призеры соревнований определятся по итогам выступлений спортсменов во всех трех этапах», – добавили специалисты департамента.

Отметим, бадминтон спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата впервые вошел в программу XVI Паралимпийских летних игр-2020 в Токио, где будет разыграно 14 комплектов медалей. Соревнования будут проходить в шести классах инвалидности – WH1 и WH2 – спортсмены-колясочники, SL3, SL4, SU5 – спортсмены, выступающие «стоя», SS6 – спортсмены с маленьким ростом.

Также обладателем «бронзы» стал еще один спортсмен из Приморья, член краевой Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Егор Сорокин. Он отличился на Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым 2019», который проходит в Евпатории. Егор показал третий результат в плавании.

Напомним, в Приморье с 2017 года работает краевое учреждение «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта», которое осуществляет спортивную подготовку четырех групп людей с ограниченными возможностями здоровья: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт глухих.

Дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья могут бесплатно заниматься лечебной физкультурой и несколькими видами спорта: баскетболом, регби и танцами на колясках, бадминтоном, настольным теннисом, легкой атлетикой, парусным спортом, греблей, бочча, плаванием, мини-футболом, голболом (слепые), следж-хоккеем.

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