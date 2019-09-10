Сахалинец Роман Трубецкой принял участие в чемпионате мира по триатлону - Советский спорт
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10 сентября 2019 13:00Сахалинская область

Сахалинец Роман Трубецкой принял участие в чемпионате мира по триатлону

В воскресенье во французской Ницце прошла самая знаменитая в мире триатлонная гонка – Ironman.

Имя Романа Трубецкого известно, пожалуй, каждому сахалинцу, кто интересуется или занимается легкой атлетикой, настолько активно он пропагандирует свой вид спорта как вживую регулярными публичными тренировками, так и в онлайне через свой инстаграм. Постепенно к бегу добавились велосипед и плавание, это позволило ему перейти в триатлон и выполнить квалификационные нормативы на гонку IronMan в Ницце.

– Эти эмоции и ощущения ни с чем не сравнить… Когда ты стоишь среди тысячи разъяренных мужиков со всего мира, таких же, как и ты, а адреналин сжимает сердце настолько сильно, что мозг отключает всё чувство самосохранения и после сирены старта начинаешь работать на дистанции, что есть силы, – описывает свои ощущения Трубецкой.

Ровно пройти дистанцию не получилось. Особенно тяжело Трубецкому дался велоэтап. Затяжной двадцатикилометровый подъём в гору Роман преодолел с большим трудом и сильно отстал от лидеров. На коронной беговой дистанции, которая пролегала по набережной Средиземного моря, сахалинец отыграл порядка восьмидесяти мест. Однако он все равно остался собой недоволен.

– Уже во время гонки IRONSAKH на Сахалине 10 августа я чувствовал, что с моими ногами что-то не так. Проезжая несколько километров, они просто отказывались выдавать ту мощь, которую я делал на тренировках в июле. Видимо, тот мощный и активный тренинг меня вымотал, да так что я не успел восстановиться. К тому же, восьмичасовые перелеты сделали своё дело, а стрессовые жизненные ситуации оказались сильнее моей нервной системы, что и привело к такому результату. Впрочем, рад, что вообще завершил эту гонку, – резюмирует Трубецкой.

Итоговое место ровно посередине протокола. Из трех тысяч финишировавших Роман почти вошел в первые полторы. Это вполне достойный результат для дебюта на самой престижной триатлонной гонке мира.

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