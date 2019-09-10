Зеленогорские спортсменки привезли три медали чемпионата и первенства мира по полиатлону

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С 6 по 9 сентября в городе Сасово Рязанской области проходили чемпионат и первенство мира по полиатлону в нескольких дисциплинах: пятиборье (пулевая стрельба, плавание, спринт, бег на выносливость, метание), троеборье (пулевая стрельба, силовая гимнастика, гонка на лыжероллерах) и еще один вид троеборья (пулевая стрельба, силовая гимнастика, бег на выносливость).

Среди женщин в пятиборье в очередной раз свой титул защитила спортсменка краевой Академии летних видов спорта Ирина Свечникова, которая набрала 470 баллов. Второй стала еще одна представительница АЛВС Ирина Злобина, 435 баллов. Обе спортсменки из города Зеленогорска. Компанию полиатлонисткам на пьедестале составила Людмила Егорова из Краснодарского края, 422 балла.

По итогам чемпионата мира лидер в абсолютном зачете – сборная России. На втором месте – Казахстан, на третьем – Белоруссия.

В рамках первенства мира зеленогорская спортсменка Дарина Шакирова заняла первое место в возрастной категории 14-15 лет среди девушек.