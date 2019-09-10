Сахалинская команда победила на первенстве России по эстафетному бегу в Сочи - Советский спорт
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10 сентября 2019 13:03Сахалинская область

Сахалинская команда победила на первенстве России по эстафетному бегу в Сочи

В Сочи проходит первенство России по эстафетному бегу.

Квартет воспитанников спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике имени Комнацкого вышел на дистанцию смешанной эстафеты 4х400 в следующем составе: от парней тренерский штаб выставил на дорожку Данила Нетяго и Родион Фоменко, прекрасную половину представили Алиса Платонова и Анастасия Большакова.

Все они являются воспитанниками наших местных специалистов. Нетяго занимался у Антона Воротыляка и Алексея Жижикина, который также готовил к соревнованиям и Родиона Фоменко. Татьяны Быковой. Первый тренер Алисы Платоновой Наталья Шапкина, а Анастасии Большаковой путевку в большой спорт дала Галина Казакова.

Основными конкурентами островной команды стали удмуртские легкоатлеты. Судьба «золота» решилась в финишном створе. Сахалинцы выиграли у своих соперников буквально сорок одну сотую секунду. Третьей стала Нижегородская область.

Эта победа, безусловно, обратит внимание тренеров сборной России на наших ребят. Напомним, что смешанная эстафета как отдельная легкоатлетическая дисциплина дебютирует в следующем году на Олимпиаде в Токио.

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