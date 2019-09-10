10 сентября в Казани стартует Кубок Республики Татарстан по настольному теннису. В соревнованиях на базе Центра бокса и настольного тенниса примут участие 110 спортсменов.

Церемония открытия турнира – 10 сентября в 14:00. Церемония награждения – в 17:30 после окончания финальных встреч.