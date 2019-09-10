В Казани стартует Кубок Республики Татарстан по настольному теннису - Советский спорт
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10 сентября 2019 13:08Татарстан

В Казани стартует Кубок Республики Татарстан по настольному теннису

В соревнованиях примут участие 110 спортсменов.

10 сентября в Казани стартует Кубок Республики Татарстан по настольному теннису. В соревнованиях на базе Центра бокса и настольного тенниса примут участие 110 спортсменов.

Церемония открытия турнира – 10 сентября в 14:00. Церемония награждения – в 17:30 после окончания финальных встреч.

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