10 сентября в Казани стартует Кубок Республики Татарстан по настольному теннису. В соревнованиях на базе Центра бокса и настольного тенниса примут участие 110 спортсменов.
Церемония открытия турнира – 10 сентября в 14:00. Церемония награждения – в 17:30 после окончания финальных встреч.
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