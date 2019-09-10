В Казани пройдут соревнования по гребле на байдарках и каноэ памяти Николая Тетеркина

Загрузка...

С 14 по 15 сентября в Казани на базе Центра гребных видов спорта пройдут республиканские соревнования памяти Николая Тетёркина и чемпионат Татарстана по гребле на байдарках и каноэ.

Ожидается, что в состязаниях примут участие около 90 спортсменов.

Открытие соревнований запланировано на 14 сентября в 9:00.

Расписание

14 сентября

9:00 – открытие соревнований

10:00 – полуфинальные и финальные заезды

15 сентября

10:00 – полуфинальные и финальные заезды

Справка

Николай Степанович Тетеркин

Родился 28 июля 1924 года в деревне Мала-Липенка, ныне Череповецкого района Вологодской области. С 1942 по 1947 год служил в армии, участник Великой Отечественной войны.

С 1948 года стал серьезно заниматься гребным спортом. За 10 лет 18 раз становился чемпионом РСФСР, был победителем и призёром чемпионатов СССР, участник XV Олимпийских игр в Хельсинки. С 1952 по 1957 год находился в штате Республиканского комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров ТАССР. С 1957 по 1962 год – тренер сборной команды СССР. С 1961 года работал старшим тренером по гребле школы высшего спортивного мастерства.

За годы тренерской работы им подготовлены 30 мастеров спорта и 5 мастеров спорта международного класса. За подготовку спортсменов высокого класса Николай Степанович в 1960 году был удостоен почетного звания «Заслуженный тренер РСФСР». Награжден орденом «Знак Почета».