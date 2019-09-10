Татарстанец стал чемпионом мира по русским шашкам

В болгарском городе Свети-Влас состоялся личный чемпионат мира по русским шашкам среди мужчин. В турнире приняли участие 62 спортсмена из 26 стран.

Успешно выступил представитель Татарстана международный гроссмейстер Дмитрий Цинман, ставший победителем в молниеносной программе и занявший 2 место в быстрой программе.