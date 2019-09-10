Санкт-Петербург и Юго-Восточная Финляндия будут совместно развивать спортивный туризм

В рамках общественной акции «Выбираю спорт!» в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» состоялась презентация проекта приграничного сотрудничества «Развитие приграничного спортивного туризма в сотрудничестве с региональными спортивными федерациями по видам спорта, спортивными клубами, органами государственной власти и бизнес-сообществом» («Вектор-Спорт»).
В работе презентации принимали участие первый заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Николай Растворцев, председатель Олимпийского Совета Санкт-Петербурга Юрий Авдеев, руководители региональных спортивных федераций регионов Юго-Восточной Финляндии.
В ходе встречи партнеры проекта приграничного сотрудничества рассмотрели значимые направления его реализации, комплекс планируемых мероприятий, ожидаемые результаты, партнерские предложения и способы продвижения данной инициативы.
Целью проекта является развитие регионального потенциала спортивного туризма, увеличение объемов приграничного сотрудничества в сфере спорта и туризма, разработка механизмов региональной поддержки малых и средних предприятий сферы спортивного туризма.
Партнерами проекта выступают Спортивная Федерация Южного Саво (Финляндия), Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское Государственное автономное учреждение «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга», Спортивная Федерация Южной Карелии (Финляндия) и Спортивная Федерация Кюменлааксо (Финляндия).
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