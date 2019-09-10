Чемпионат России по аквабайку 2019 в Казани: число участников выросло вдвое - Советский спорт
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10 сентября 2019 14:09Татарстан

Чемпионат России по аквабайку 2019 в Казани: число участников выросло вдвое

В Казани завершился чемпионат России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк».

В соревнованиях приняло участие 82 спортсмена, что вдвое превышает число участников чемпионата прошлого года. География главного старта сезона в водно-моторном спорте – 18 регионов страны от Севастополя до Красноярского края.

Соревнования проводились в трех дисциплинах: кольцевые гонки, слалом и фристайл. В общей сложности было разыграно 13 комплектов наград.

В первый день соревнований были определены победители во фристайле. По числу участников в этой дисциплине чемпионат стал рекордным за всю историю проведения соревнований в России.За звание чемпиона развернулась борьба между 17-ю спортсменами. Победу одержал Арсений Матанцев (Москва), подтвердивший свое лидерство в рейтинговой таблице года. Ранее в июне спортсмен стал обладателем Кубка России 2019, который прошел в Конаково (Тверская область). Второе место занял Алексей Кривошеин, представляющий Санкт-Петербург. Бронзовым призером соревнований стал один из главных его фаворитов – Сергей Чемезов (Москва), который в этом году успешно представляет Россию на чемпионате мира.

По итогам завершившихся двух этапов Чемезов идет третьим. «С каждым годом конкуренция на крупнейших национальных соревнованиях становится острее, это чувствуется. Российская команда уже сейчас одна из сильнейших в мире во фристайл-аквабайке. И это непредел. Рост числа претендентов на медали и достойные выступления подрастающего поколения тому подтверждение», - прокомментировал спортсмен.

Второй раз в истории и впервые на чемпионате России были проведены демонстрационные соревнования во фристайле среди детей. На данном этапе дисциплина еще не является официальной, но уже получила предварительное согласование в Министерстве спорта РФ. Победу одержал 10-летний Федор Епишин из Москвы. Также отдельно были награждены спортсмены, продемонстрировавшие свое мастерство в нижнем фристайле. Победителем в этом зачете стал Иван Вивденко, представляющий Красноярский край.

«Наша команда уже три года подряд активно проводит всероссийские соревнования по аквабайку в различных регионах страны, популяризирует этот вид спорта, развивает новые дисциплины, привлекает внимание медиа, и результат налицо. Сегодня во фристайл приходит все больше людей, побит рекорд по количеству участников, мы первые в мире, кто работает над официальным признанием детского фристайла. Мы не планируем останавливаться на достигнутом. Впереди – новые точки на карте, новые дисциплины и еще больше участников», - комментирует Михаил Ершов, главный организатор чемпионата России по аквабайку, главный тренер сборной России по фристайлу, чемпион России по аквабайку, к слову, занявший четвертую строчку из 17 участников во фристайле.

Во второй день чемпионата были определены победители в скоростных дисциплинах: слаломе и кольцевых гонках, где соревнования проводятся на сидячем (Runabout) и стоячем (Skidividion) гидроциклах. Победу в разных дисциплинах одержали Роман Клименко, Дмитрий Цуков, Николай Архипов, Родион Яшков, Антон Куклин. В зачете у девушек в кольцевых гонкахпобедила Екатерина Полякина, представляющая Пермский край.

В рамках чемпионата были также проведены всероссийские соревнования среди детей. В возрастной группе 10-12 лет победителем стал Степан Малов, среди детей в возрасте 13-14 лет – Лев Шишкин.

Соревнования прошли в центре города Казань, в акватории озера Нижний Кабан.

«Чемпионат России по аквабайку стал украшением спортивного сезона в Республике Татарстан. На два дня акватория озера Нижний Кабан превратилась в арену соревнований сильнейших российских спортсменов, которые определяли лучших сразу в нескольких дисциплинах. Такие соревнования - важный шаг популяризации вида спорта. Уверен, что чемпионат России придаст дополнительный толчок развитию аквабайка в нашей республике. Мы рады, что оба дня соревнований прошли при комфортной погоде и собрали большое количество зрителей на набережной. Будем рады вновь видеть в Татарстане аквабайк самого высокого уровня!», - прокомментировал Владимир Леонов, министр спорта Республики Татарстан.

В новейшей истории аквабайка чемпионат России проводится в третий раз, впервые во главе с новой командой Михаила Ершова и Андрея Краснова турнир прошел в 2017 году в Тверской области. Организаторы преодолели большой путь от совместного проведения, начиная с 2008 года, фестиваля виндсерфинга и кайтсерфинга «Русская волна» до национального турнира в аквабайке. «На третий год проведения нашей с Михаилом командой Чемпионата России в аквабайке, после центра города Твери и гидробазы города Геленджика мы оказались в самом сердце Казани. И снова произошли мистические вещи. После осенней температуры +4 с дождём на время проведения турнира к нам вернулось настоящее солнечное лето. На водной акватории кипела борьба, а слева поднимался фонтан высотой 50 метров. И это в самом центре столицы Татарстана, на огромном естественном водном бассейне озера Нижний Кабан. Энергия воды, древнего города и молодого агрессивного спорта соединились», - прокомментировал Андрей Краснов, председатель оргкомитета чемпионата России по аквабайку.

«В Казани стало очевидно, насколько быстро развивается этот вид водно-моторного спорта, насколько больше стало участников, и как растёт уровень их мастерства. Аквабайк в России переживает стремительное развитие и мы рады внести в него свой вклад», - комментирует Александр Винокуров, президент Marathon Group.

Помимо основной программы, организаторы порадовали казанцев и гостей чемпионата развлекательной программой. На сцене перед зрителями выступили известные московские диджеи Fenix и Sebastien, кавер-группа из Казани «Doratti», ВИА «Волга-Волга». А изюминкой вечера стало ночное фристайл-шоу в неоновых огнях «Космическая Одиссея», в котором приняли участие сильнейшие спортсмены страны во флайбординге.

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