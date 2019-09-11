Омичи выиграли медали первенства Европы по боксу

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В составе российской национальной команды выступили два представителя омского областного Центра олимпийской подготовки по боксу: двукратный чемпион Европы среди юношей Илья Богатырёв и призер первенства Европы-2017 Салтанат Меденова.

До высшей ступени пьедестала добрался Илья Богатырёв в весовой категории до 81 кг (тренер – Сергей Скляров-старший). По ходу турнира наш спортсмен преодолел сопротивление Джейсона Майерса из Ирландии (4:1), Буюкдака Эмира из Турции (5:0) и Владимира Кушнира из Украины (5:0). В полуфинале Илья ввиду явного преимущества победил азербайджанца Мурада Аллахверидиева. Бой был остановлен уже в первом раунде. В решающем поединке наш боксер должен был встретиться с Лукой Мачутадзе из Грузии, однако тот на бой не вышел, и Илье Богатырёву досталось «золото».

Салтанат Меденова (тренеры – Сергей Земцов и Татьяна Макарова) в весе до 81 кг завоевала бронзовую медаль. В четвертьфинале омичка победила спортсменку из Польши Оливию Тоборек (5:0), но в полуфинале в упорной борьбе уступила всего 2 очка британке Эмили Аскет (2:3), которая в итоге стала чемпионкой.

Отметим, что российские боксеры сражались за награды в 11 финалах, выиграв 7 золотых и 4 серебряных медали. В общем зачете наша команда стала первой.

Уже завтра Илья Богатырёв, Салтанат Меденова, а также тренер Сергей Скляров и директор ЦОП по боксу Алексей Тищенко вернутся в Омск. Самолет (рейс № 1762) приземлится в областном центре в 4:45.