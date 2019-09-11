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11 сентября 2019 16:25Омская область

Турнир для настоящих и будущих чемпионов

Определились победители областных соревнований по стрельбе из пневматического оружия, посвященных памяти заслуженного тренера России Яна Эйдензона.

77 стрелков из областного центра, а также Омского и Большереченского районов вели борьбу за награды турнира, посвященного человеку, которого омские стрелки называют Учителем. Именно так – с большой буквы. Быть участником этих стартов почетно не только для молодежи, но и для опытных спортсменов, имеющих за плечами победы на соревнованиях высокого ранга. Среди постоянных претендентов на награды этих соревнований – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Виталина Бацарашкина, бронзовый призер Игр в Афинах Дмитрий Лыкин, многократная чемпионка Европы и мира Юлия Эйдензон, победитель и призер всероссийских и международных юниорских стартов Ян Эйдензон.

В этом году золотые медали областных соревнований достались 18 спортсменам. Среди женщин три награды высшей пробы завоевала Екатерина Кипервар, два «золота» добыла Юлия Эйдензон, и по разу поднялись на высшую ступень пьедестала Елизавета Храменок, Валерия Потапова, Екатерина Чиканова и Алена Меньшенина.

У мужчин по две золотых медали добыли Денис Казицкий, Иван Карганов и Глеб Хамзин, и по разу сумели отличиться Иван Серебряков, Владислав Коктянов и Федор Лепешкин.

Справка:

Ян Александрович Эйдензон – заслуженный тренер России по пулевой стрельбе, мастер спорта СССР. В 1987 году он стал единственным в мире спортсменом, получившим звание «Снайпер СССР», победив на чемпионате Советского Союза в соревнованиях со снайперскими винтовками.

С 1994 года работал тренером-преподавателем в ГУ ОО «ОШВСМ» на отделении пулевой стрельбы. Ян Александрович был бессменным председателем федерации пулевой стрельбы Омской области с 1991 по 2007 годы. Он принимал участие в создании Стрелкового Союза России, был членом правления Союза. С 1984 по 1991 годы Эйдензон являлся тренером молодежной команды РСФСР и тренером сборной команды России основного состава (1992-2007 гг.). Команда под его руководством неоднократно побеждала на международных соревнованиях, чемпионатах Европы и мира, устанавливая рекорды.

Ян Александрович подготовил 1-го заслуженного мастера спорта, 3 мастеров спорта международного класса, 23 мастеров спорта и более 30 кандидатов в мастера спорта.

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