Илья Богатырев: Самое сложное – подготовка к турниру

Сегодня рано утром в Омск вернулись призеры первенства Европы по боксу Илья Богатырёв, ставший чемпионом, и Салтанат Меденова, выигравшая «бронзу». Вместе с ними из Болгарии, где проходил турнир, приехали тренер Сергей Земцов и директор Центра олимпийской подготовки по боксу Алексей Тищенко.

Омичей в аэропорту встречали коллеги – тренеры и сотрудники ЦОП, представители регионального Минспорта. Все были рады видеть молодых спортсменов, которые, по словам Алексея Тищенко, уже на Олимпиаде-2024 могут стать основными боксерами национальной команды.

– Не каждый раз случается, что сразу два омских спортсмена выступают на первенстве Европы, – отметил Алексей Викторович. – Были уверены, что наши ребята попадут в призы. У Салтанат полуфинальная встреча была с финальным подтекстом – победитель, скорее всего, и становился чемпионом. Так произошло с англичанкой. У Ильи была очень сложная жеребьевка. Все бои, несмотря на уверенные победы, у него были напряженными. Он не только завоевал «золото» турнира, но и выполнил норматив мастера спорта международного класса, это придаст ему большей уверенности. Тем более он перейдет во взрослую категорию, где уже нет возрастных ограничений – там все сложнее.

Илья Богатырёв (тренер – Сергей Скляров-старший) в Софии провел 4 встречи в весовой категории до 81 кг. Он преодолел сопротивление Джейсона Майерса из Ирландии (4:1), Буюкдака Эмира из Турции (5:0) и Владимира Кушнира из Украины (5:0). В полуфинале Илья ввиду явного преимущества победил лидера первенства Европы-2018 азербайджанца Мурада Аллахверидиева. Бой был остановлен уже в первом раунде. А вот финальный бой, который для Ильи должен был стать пятым, не состоялся – Лукая Мачутадзе из Грузии из-за травмы на ринг не вышел.

– Самое сложное было – это подготовка к турниру, – признался Илья Богатырёв. –Своих соперников я уже знал, со многими боксировал ранее, очень хорошие и сильные ребята. Но я, конечно, настраивался на победу, потому что она дает право на присвоение звания мастера спорта международного класса. В полуфинале вышел боксировать против действующего чемпиона Европы, но мы с тренером заранее обдумали тактику, и все шло по нашему сценарию – левой рукой выдергивал на себя, правой проводил удар. В итоге на последних секундах первого раунда правой встретил его в подбородок, и он упал.

Салтанат Меденова (тренеры – Сергей Земцов и Татьяна Макарова) в весе до 81 кг завоевала бронзовую медаль. В четвертьфинале омичка победила спортсменку из Польши Оливию Тоборек (5:0), но в полуфинале в упорной борьбе уступила с минимальным отрывом британке Эмили Аскет (2:3), которая в итоге стала чемпионкой.

– Самым сложным, конечно, был полуфинальный поединок, – рассказала Салтанат. – Британка оказалась очень сильной, я под конец встречи очень устала и в итоге уступила. Я не очень довольна своим выступлением – всегда хочется боксировать лучше и лучше. Но теперь буду добиваться более высоких результатов среди взрослых – юниорский уровень для меня закончился.

Отметим, что российские боксеры сражались за награды в 11-ти финалах, выиграв 7 золотых и 4 серебряных медали. В общем команда нашей страны стала первой.