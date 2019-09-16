Красноярцы выиграли 4 медали на первенстве Европы по кикбоксингу

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Сильнейшие спортсмены из 39 стран боролись за победу, демонстрируя свое мастерство в ринговых дисциплинах (фулл-контакт, фулл-контакт с лоу-киком, К1) и на татами (лайт-контакт, поинтфайтинг).

Красноярский край в составе сборной России представляли Михаил Симонов, Михаил Иванченко, Кристина Назаренко и Ефим Дрейт. Все спортсмены прошли отбор, выиграв первенство России.

В разделе фулл-контакт Михаил Симонов завоевал золото, Кристина Назаренко и Михаил Иванченко – по бронзе. Ефим Дрейт стал серебряным призером в разделе фулл-контакт с лоу-киком в весовой категории до 86 кг. В финале спортсмен уступил сопернику из Польши.

В общекомандном зачете сборная России одержала уверенную победу.