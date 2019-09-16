Анна Шульце – обладательница Кубка России по гольфу

В соревнованиях принимали участие спортсмены из семи регионов страны – Красноярского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Тюменской и Рязанской областей.
Красноярский край представляли трое спортсменов: Антон Бобрик, Анна Шульце и Анна Веневцева. Антон Бобрик и Анна Веневцева прошли 1/8 финала.
По итогам женского турнира на высшую ступеньку пьедестала поднялась Анна Шульце. В полуфинале красноярка после пяти часов упорной борьбы выиграла у московской гольфистки Нины Лукьяненко и вышла в финал. И буквально через 30 минут начался финальный раунд, в котором Анне противостояла многократная победительница первенств Европы Алиса Хохлова из Московской области. Красноярка победила титулованную соперницу со счетом 2:1. На третьем месте расположилась москвичка Нина Лукьяненко.
Когда на кону миллионы долларов… В четверг открылись тренировочные лагеря команд НХЛ, однако полтора десятка топ-игроков в возрасте от 21 до 23 лет, в том числе 22-летний Иван Проворов, все еще не подписаны. 12.09.2019 21:00 Хоккей Славин Виталий Фигурист ростом 216 см: такого вы еще не видели. Как прошли контрольные прокаты В субботу и воскресенье в «Лужниках» прошли контрольные прокаты сборной России. 08.09.2019 21:00 Фигурное катание Чикирис Олег Сегодня – Медведева, завтра – Туктамышева. 8 вопросов нового сезона Стартуют первые «взрослые» международные турниры этой осени. В четверг в Канаде будет кататься Евгения Медведева, а в пятницу в Италии – Елизавета Туктамышева. 12.09.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай Медведева открыла сезон: черное трико и лишь «-3» от Кихиры На первом «челленджере» сезона в Канаде россиянка Евгения Медведева чисто исполнила короткую программу и идет второй, уступая только Рике Кихире из Японии. 13.09.2019 10:30 Фигурное катание Тигай Лев Видео всех голов 9-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 9-го тура РПЛ. 15.09.2019 21:00 Футбол Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов Бразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве. 14.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав Евгений Ловчев: «Спартак» ужасен, не вижу в команде тренерской работы Обозреватель «Советского спорта» – о поражении «Спартака» от «Урала» в матче 9-го тура РПЛ (1:2). 15.09.2019 08:00 Футбол Волохов Юрий Трусова и Туктамышева затмили Загитову с Медведевой (видео) В «Лужниках» произвольными программами завершились предсезонные контрольные прокаты сильнейших фигуристов России. 08.09.2019 23:15 Фигурное катание Тигай Лев Сумасшествие на Лазурном берегу! Головин не помог «Монако» победить в матче-триллере Монегаски вели два мяча в поединке с марсельским «Олимпиком», затем пропустили четыре, едва не сравняли счет, но в итоге уступили. 16.09.2019 00:00 Футбол Мощенко Захар