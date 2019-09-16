Анна Шульце – обладательница Кубка России по гольфу

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В соревнованиях принимали участие спортсмены из семи регионов страны – Красноярского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Тюменской и Рязанской областей.

Красноярский край представляли трое спортсменов: Антон Бобрик, Анна Шульце и Анна Веневцева. Антон Бобрик и Анна Веневцева прошли 1/8 финала.

По итогам женского турнира на высшую ступеньку пьедестала поднялась Анна Шульце. В полуфинале красноярка после пяти часов упорной борьбы выиграла у московской гольфистки Нины Лукьяненко и вышла в финал. И буквально через 30 минут начался финальный раунд, в котором Анне противостояла многократная победительница первенств Европы Алиса Хохлова из Московской области. Красноярка победила титулованную соперницу со счетом 2:1. На третьем месте расположилась москвичка Нина Лукьяненко.