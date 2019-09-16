Сахалинка Марина Черноусова взяла серебро на Кубке мира по лыжероллерам

Сахалинская спортсменка Марина Черноусова в составе сборной России взяла на нём сразу несколько медалей.
Программа соревнований была составлена следующим образом. Спортсменам нужно было преодолеть гонку в гору с раздельным стартом классическим стилем, 200-метровый спринт, коньковый масс-старт и наконец финальное испытание в виде гонки преследования свободным стилем. В первый день спортсмены соревновались в гонках в гору Монте Бондоне.
Наша уроженка Марина Черноусова проявила себя уже на стартовой дистанции в «разделке». 12,6 секунды сахалинка уступила победительнице Линн Сёмскар из Швеции. В завершающей гонке Кубка мира по лыжероллерам островная спортсменка также показала достойный результат. Марина финишировала пятой в классической гонке преследования на дистанции 13 км, стартовав с восьмой позиции. Необходимо отметить ее скорость передвижения по трассе – по чистому лыжному ходу, без учета времени, показанного на предшествующих дистанциях, Черноусова стала третьей.
У мужчин гонку преследования сенсационно выиграл наш прославленный ветеран, олимпийский чемпион Турина-2006, Евгений Дементьев. Он стартовал примерно с минутным отставанием от Маттео Танела и за пятнадцать километров дистанции привез хозяину трассы 11,7 секунды, великолепное завершение Кубка мира.
В общем зачете Кубка Наций сборная России одержала уверенную победу, набрав 11798 очков. У ближайших преследователей, итальянцев, на 5,5 тысяч меньше - 6216. Третье место с 5024 очками у сборной Швеции.
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