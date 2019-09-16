Павел Ситников выиграл бронзу международного турнира - Советский спорт
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16 сентября 2019 11:24Омская область

Павел Ситников выиграл бронзу международного турнира

Омский шорт-трекист завоевал медаль Открытого кубка Союза конькобежцев России.

Соревнования, участниками которых стали более 50 спортсменов из Нидерландов, Южной Кореи, Бельгии, Казахстана, Латвии и более 50 россиян – представителей 14 регионов – проходили в Коломне с 13 по 15 сентября. В составе сборной России выступали сильнейшие спортсмены, в том числе и шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, объявивший о своем возвращении в большой спорт.

В заключительный день турнира мастер спорта международного класса из Омской области Павел Ситников выиграл бронзовую награду в составе команды «Россия-2» в смешанной эстафете на 2000 метров. Вера Рассказова, Екатерина Константинова, Павел Ситников, Даниил Ейбог и Артём Козлов (в финале) показали время 2.55,390 минуты.

Второй со временем 2.442,343 была команда из Нидерландов. Чемпионами стали спортсмены, выступавшие за «Россию-1»: Евгения Захарова, Эмина Малагич, Виктор Ан, Константин Ивлиев, Александр Шульгинов и студентка СибГУФКа Екатерина Ефременкова, – показавшие время 2.42,191.

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