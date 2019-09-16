Марина Ковалева и Мария Дружина выиграли командное серебро чемпионата России

В Ярославле завершился чемпионат России по полумарафону, который проводился в рамках местного традиционного забега на 21,1 км. Соревнования в рамках чемпионата собрали 44 спортсмена (22 мужчины и 22 женщины), в рамках первенства – 29 атлетов (11 и 18 соответственно).

За Омскую область в женской части соревнований выступали представительница регионального Центра спортивной подготовки, мастер спорта международного класса, чемпионка России-2017, двукратная победительница Сибирского международного марафона Марина Ковалёва и кандидат в мастера спорта, победительница СММ двух последних лет в полумарафоне Мария Дружина.

«Международница» Ковалёва в итоге пришла к финишу второй, показав результат 1.11,15. Марина уступила только дебютантке полумарафонов Елене Коробкиной из Липецка – известной спортсменке, бегавшей ранее средние дистанции, на которых она становилась чемпионкой Европы и победительницей Всемирной летней Универсиады.

Мария Дружина в полумарафоне заняла 9-е место, показав результат 1.17,16. Однако в рамках участников первенства до 23 лет Мария стала второй. Попутно наша спортсменка выполнила норматив мастера спорта России.

Примечательно, что высокие результаты наших атлеток позволили Омской области войти в тройку призеров командного зачета, хотя третьей спортсменки у нас не было. Омички, набравшие 54 очка, уступили только «Москве-1» (78 баллов), а по дополнительным показателям опередили «Москву-2» (54). Четвертым стал Санкт-Петербург (50), пятой – Новосибирская область (49).