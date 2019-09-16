Определились чемпионы Омской области по боксу

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В Центре единоборств завершились чемпионат и первенство Омской области по боксу. Турнир собрал 45 участников, представляющих практически все спортивные школы региона.

Боксеры старше 17 лет выявляли лучших в 8 весовых категориях. В итоге чемпионами Омской области стали Ара Габоян (до 60 кг, «Викинг»), Евгений Баранов (до 63 кг, клуб Александра Невского) и Алексей Денисов (до 69 кг, «Амур»). В своих финалах они победили Сергея Алыева (СШОР), Асадбека Рамзиева (СШОР) и Даниила Исаева («Чкаловец») соответственно.

Победителями первенства региона среди спортсменов 17-18 лет стали Куат Жумабеков (до 52 кг, «Аэропорт»), Эрик Ваисов (до 60 кг, СШОР), Анатолий Федоткин (до 63 кг, «Чкаловец»), Владислав Шаповалов (до 69 кг, «Викинг») и Рустам Приходько (до 81 кг, «Боец»), которые в финалах одолели Руслана Тюкенова («Викинг»), Александра Калайтана (СШОР), Илью Гнатенко («Фаворит»), Размика Асатряна («Триумф») и Егора Медикова («Боец») соответственно. Бронзовые медали завоевали Данил Тищенко, Савва Воробьев (оба – до 60 кг, СДЮСШОР № 21), Денис Никулин, Данил Ризаев (оба – до 63 кг, СДЮСШОР № 21), Владимир Дудкин и Павел Карасёв (оба – до 81 кг, СДЮСШОР № 21).

Отметим, что по итогам соревнований будет сформирована сборная Омской области среди мужчин для участия в чемпионате Сибирского федерального округа и молодежная команда, которая будет представлять наш региона на различных всероссийских соревнованиях.