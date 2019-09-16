В Челнах прошел 7-й этап первенства и чемпионата Республики Татарстан по картингу - Советский спорт
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16 сентября 2019 14:16Татарстан

В Челнах прошел 7-й этап первенства и чемпионата Республики Татарстан по картингу

В течение двух дней борьба развернулась в 9 классах.

14-15 сентября в Набережных Челнах на картодроме имени Олега Кухаренко прошел 7 этап первенства и чемпионата Республики Татарстан по картингу в личном зачете. Также был разыгран Кубок мэра города Набережные Челны – в командном зачете. Соревнования собрали более 150 спортсменов из 20 населенных пунктов, среди которых города Татарстана, а также Ижевск, Йошкар-Ола, Чебоксары, Пермь, Тольятти и Новосибирск.

В течение двух дней борьба развернулась в 9 классах. В самых массовых классах «Мини» и «125-А» число участников превысило 20 человек. Также почти два десятка гонщиков сразились в классах «Супер Мини», «Стриж», «Пилот».

Высокие скорости традиционно показали пилоты класса KZ2, среди которых были и представители команды «КАМАЗ-мастер». В первый день быстрейших выявляли при солнечной погоде на сухой трассе. Во второй день спортсмены стартовали на дождевой резине и показывали мастерство в условиях проливного дождя.

По итогам двух дней победителем в командном зачете и обладателем Кубка мэра города Набережные Челны стала команда «Торнадо» из пгт. Богатые Сабы, на втором месте расположились спортсмены команды «КАМАЗ-мастер Юниор», на третьем – «Ялкын» из Сарманово.

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