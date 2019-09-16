В Набережных Челнах прошел турнир по пляжному волейболу

В Набережных Челнах завершился сезон пляжного волейбола. Турнир «Прощай, лето!» прошел на пляже Набережной имени Г.Тукая. В соревнованиях приняло участие 9 челнинских команд, в каждой из которых было по 2 человека («микст»).

Соревнования организовала Федерация волейбола г. Набережные Челны РТ при поддержке управления физической культуры и спорта и ООО ГК «Союз-Регион».

По итогам турнира победителем стала команда «Волна» (Журомскас Дмитрий, Мусина Инна), второе место заняла команда «Мамба» (Пучков Михаил, Веретенникова Яна), третье место у команды «Кама» (Аембаев Толеген, Марданова Ландыш). Все победители и призеры получили медали, дипломы, кубки и сертификаты в спортивный магазин. Обслуживали соревнования судьи: Григорьев Руслан, Кохановский Сергей и Прохоров Егор.