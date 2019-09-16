«Динамо-ГАП» укрепило свое лидерство в Суперлиге

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Подопечные Валентины Апельганец уверенно переиграли своих соперниц в обеих встречах – 8:0 и 4:0.

В первой игре счет был открыт уже на 6-й минуте – отличилась аргентинка Ромина Кармази. Казанские хоккеистки продолжили давление на ворота соперника, тем самым, можно сказать, что провели первый игровой отрезок на половине поля «Коммунальщика». Это принесло свои плоды и к перерыву хозяева имели значительный перевес в счете – 6:0. В составе «Динамо-ГАП» дублем отметились Светлана Саламатина и Мария Бордолимова, гол на свой счет записала Анастасия Галкина.

Во втором тайме ход событий особо не поменялся: динамовки атаковали, а хоккеистки из Барнаула пытались огрызаться, выбегая изредка в контратаку. До конца матча хозяева сумели еще дважды поразить ворота Валерии Рыковой – уже дубль оформила Ромина Кармази и голом отметилась Эльза Губайдуллина. Таким образом, «Коммунальщик» не сумел ничего предоставить в ответ хозяевам – на табло Центра хоккея на траве 8:0.

Вторая игра прошла в более спокойной обстановке. Казалось, что подопечные Владимира Кобзева извлекли правильные уроки со вчерашней встречи: своевременно выходили из обороны, да и игра в атаке начала получатся, не хватало лишь реализации моментов, чтобы размочить ворота «Динамо-ГАП». Конечно, стоит отдать должное и вратарю хозяев, которая раз за разом выручала свою команду. Татарстанские спортсменки, в свою очередь, использовали свои моменты, и взяли контроль над ситуацией в свои в руки. К перерыву 2:0 в пользу «Динамо-ГАП» - по голу на свой счет записали Эльза Губайдуллина и Даяна Юшкова.

Во втором игровом отрезке сценарий игры не поменялся. Казанские хоккеистки сумели укрепить преимущество, забив еще два – отличились Ирина Осипова и Тамара Иванова. А барнаульский «Коммунальщик» так и не сумел размочить ворота «Динамо- ГАП». 4:0 на табло, которые приносят хозяйкам очередные 3 очка в копилку.

Таким образом, выиграв обе встречи, «Динамо-ГАП» укрепило свое первое место в турнирной таблице (30 очков). Ближайший преследователь - «Динамо-Электросталь» с 34 очками. А барнаульский «Коммунальщик» замыкает турнирную таблицу (3 очка).

Следующую игру подопечные Валентины Апельганец проведут на своей площадке – «Динамо-Гипронииавиапром» 19 и 20 сентября примет «Динамо-ЦОП Москомспорт». А «Коммунальщик» встретится с «Динамо-Электросталь» 25 и 26 сентября в Барнауле.