Юлия Зыкова – чемпионка Европы в личном и командном зачете

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Сегодня были разыграны медали среди женщин в личном и командном зачете в стрельбе из малокалиберной винтовки с расстояния 50 метров из положения лёжа.

Красноярский стрелок Юлия Зыкова с отрывом в 2,9 балла (всего 627,8 балла) от ближайшей соперницы завоевала золотую медаль личного первенства. Серебряная медаль на счету у норвежки Евы Рёскен (624,9), бронзу выиграла венгерка Гитта Байош (624,4).

Вторую золотую медаль спортсменка краевой «Академии биатлона» завоевала в командном зачете. В составе сборной страны вместе с Юлией Зыковой выступили Полина Хорошева и Мария Иванова. Девушки набрали в сумме 1871,6 балла, что является новым мировым и европейским рекордом. Серебряные медали выиграла сборная Норвегии, на третьей позиции немецкая команда.