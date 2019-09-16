Пять южноуральских ватерполисток завоевали золото первенства мира - Советский спорт
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16 сентября 2019 14:23Челябинская область

Пять южноуральских ватерполисток завоевали золото первенства мира

В португальском городе Фуншал завершилось первенство мира по водному поло среди юниорок до 21 года.

В составе сборной России победителями соревнований стали пять южноуральских спортсменок из команды «Динамо-Уралочка».

В матче за золотые медали первенства мира сборная России под руководством Сергея Маркоча и Ивана Комарова уверенно обыграла соперниц из Голландии (11:5) и защитила титул чемпионов. В составе команды золотые медали получили сразу пять ватерполисток из златоустовской «Динамо-Уралочки» - Евгения Головина, Елизавета Заплатина, Полина Попова, Регина Галимзянова и Надежда Липская.

Кроме того, две наши землячки получили и индивидуальные призы по итогам первенства мира. Так, Евгения Головина была признана лучшим вратарем турнира, а Маргарита Пыстина – лучшим бомбардиром (21 гол).

Состав сборной команды России – победителей первенства мира среди юниорок (U21):

Головина Евгения, Кемпф Полина (капитан), Заплатина Елизавета, Пыстина Маргарита, Дьяченко Анастасия, Попова Полина, Чагочкина Дарья, Леонова Анастасия, Галимзянова Регина, Толкунова Татьяна, Шапкина Анастасия, Липская Надежда, Степахина Светлана.

Напомним, что уже совсем скоро в Златоусте и Челябинске пройдет III Кубок губернатора Челябинской области по водному поло. Матчи группового этапа пройдут в Златоусте с 25 по 28 сентября, финальные игры – 29 сентября в Челябинске. В турнире примут участие 6 команд: Россия (мол), «Динамо-Уралочка», сборные Хорватии, Казахстана, ЮАР и ХМАО.

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