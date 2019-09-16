Южноуральцы завоевали 8 медалей на чемпионате мира по параплаванию - Советский спорт
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16 сентября 2019 14:24Челябинская область

Южноуральцы завоевали 8 медалей на чемпионате мира по параплаванию

В Лондоне завершился чемпионат мира по плаванию среди лиц с ПОДА и ЛИН (лица с интеллектуальными нарушениями), на котором успешно выступили южноуральские спортсмены.

Валерия Шабалина и Дмитрий Черняев завоевали 8 медалей различного достоинства.

Представительные соревнования прошли в британской столице с 9 по 15 сентября. В них приняли участие более 600 спортсменов из 60 стран мира. В состав сборной России вошли 52 спортсмена (в том числе 34 – с ПОДА, 12 – с нарушением зрения и 6 – с интеллектуальными нарушениями). В общей сложности россияне завоевали 54 медали (18 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовую).

Весомый вклад в командный успех внесли и два южноуральских пловца. Так, Дмитрий Черняев, выступая в состязаниях лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, завоевал две медали – золото 100 м брассом и бронзу в эстафете-микс 4х50 метров вольным стилем. Подготовил спортсмена – Михаил Уранов. Сразу 6 медалей в состязаниях лиц с интеллектуальными нарушениями завоевала титулованная челябинка Валерия Шабалина. Она завоевала 3 золота (200 м вольный стиль, 100 м баттерфляй и 200 м комплексное плавание), 2 серебра (100 м на спине, эстафета-микс 4х100 м вольным стилем) и 1 бронзу (100 м брасс). Подготовила спортсменку Татьяна Новикова.

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